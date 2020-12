Rinnovo Gattuso: manca solo l’ufficialità (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si avvicina il Rinnovo di Gennaro Gattuso con il Napoli. Il tecnico calabrese, si appresta a legarsi ai partenopei fino al 2023. La società, dati gli ottimi risultati ottenuti, ha deciso di confermare al tecnico la fiducia data quasi un anno fa dopo l’esonero di Carlo Ancelotti. Rinnovo Gattuso: quando sarà ufficiale? Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’annuncio ufficiale verrà dato la prossima settimana. Attualmente i documenti del Rinnovo sono nelle mani di Jorge Mendes. Il portoghese è infatti l’agente del tecnico ex Milan e Pisa, per questo ogni tipo di proposta deve ricevere la sua approvazione. Il Rinnovo di Gattuso era saltato in estate a causa della presenza di clausole economiche che l’allenatore non aveva gradito. Ora la dirigenza del Napoli ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si avvicina ildi Gennarocon il Napoli. Il tecnico calabrese, si appresta a legarsi ai partenopei fino al 2023. La società, dati gli ottimi risultati ottenuti, ha deciso di confermare al tecnico la fiducia data quasi un anno fa dopo l’esonero di Carlo Ancelotti.: quando sarà ufficiale? Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’annuncio ufficiale verrà dato la prossima settimana. Attualmente i documenti delsono nelle mani di Jorge Mendes. Il portoghese è infatti l’agente del tecnico ex Milan e Pisa, per questo ogni tipo di proposta deve ricevere la sua approvazione. Ildiera saltato in estate a causa della presenza di clausole economiche che l’allenatore non aveva gradito. Ora la dirigenza del Napoli ...

