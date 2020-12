Nuovo DPCM L’annuncio di Conte con le nuove regole LIVE questa sera 20 20

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ilcon tutte lerelative alle festività natalizie verrà annunciatoalle 20.20 da. Per quanto riguarda Capodanno, il coprifuoco sarà esteso dalle 22 alle 7. In questo modo si punta ad evitare festeggiamenti. Si raccomanda di non invitare troppo persone a casa. I negozi resteranno aperti fino alle ore 21.Le scuole e impianti di sci resteranno chiuse. Se ne riparlerà a gennaio per la loro apertura Confermato lo stop a tutti gli spostamenti tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio e ai movimenti tra comuni nelle giornate di festività. Dalle 20.20 collegati per seguire la diretta

A partire dal 7 gennaio ritorno in classe al 50% per gli studenti delle scuole superiori. Sarebbe questo, in base all’ultima bozza a disposizione, l’idea del governo per la riapertura delle scuole sup ...Nel giorno dell'approvazione del nuovo Dpcm e dopo il via libera alle misure restrittive del decreto di Natale sugli spostamenti fra regioni e comuni, il consigliere del ministero della Salute ...