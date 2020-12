La perdita di Splunk arriva a £150 milioni nel Q3 poiché il COVID-19 colpisce le vendite

Leggi su invezz

(Di giovedì 3 dicembre 2020)Inc. (NASDAQ: SPLK) ha riportato unapiù ampia mercoledì per il terzo trimestre fiscalelehanno subito un duro colpo a causa della pandemia di Coronavirus che ha spinto le aziende al lavoro da casa.ha anche affermato che le spese sono state più elevate nell’ultimo trimestre, gravando ulteriormente sulla sua performance finanziaria. Ieri, le azioni della società sono scese di quasi il 20% nel trading after-hours. Inclusa l’azione dei prezzi,Inc. ora è quotata a £124 per azione che rappresenta una crescita di circa il 10% da inizio anno nel mercato azionario. In confronto, le azioni diche puoi imparare ad acquistare online qui erano crollate a £71,59 lo scorso marzo, quando l’impatto della pandemia di ...