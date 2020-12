Ignazio Moser dice addio allo zio Aldo morto di Covid: il pensiero commosso di Cecilia Rodriguez (Di giovedì 3 dicembre 2020) L'ex concorrente del GF Vip e la fidanzata hanno dedicato un pensiero al grande ciclista scomparso a 86 anni dopo le complicazioni causate dal contagio di coronavirus Leggi su today (Di giovedì 3 dicembre 2020) L'ex concorrente del GF Vip e la fidanzata hanno dedicato unal grande ciclista scomparso a 86 anni dopo le complicazioni causate dal contagio di coronavirus

zazoomblog : Covid Aldo Moser scomparso a 86 anni: grave lutto per Ignazio - #Covid #Moser #scomparso #anni: #grave - zazoomblog : Ignazio Moser in lutto. Cecilia Rodriguez travolta dalle critiche: cosa sta succedendo - #Ignazio #Moser #lutto.… - zazoomblog : Lutto per Ignazio Moser è morto lo zio Aldo: 16 volte al Giro d’Italia - #Lutto #Ignazio #Moser #morto #Aldo: - ironblase : Aldo #Moser un campione di altri tempi, tutto muscoli e cervello, sacrifici immani. Ciao Aldo! Ps. È impressionante… - GabryLewis92 : @Stefanialove_of È morto Aldo Moser zio di Ignazio Moser... altra vittima di COVID ???? -