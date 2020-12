Harry e Meghan Markle | atmosfera di festa | l’albero di Natale è già in casa

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Atmosfera di festa in casa Sussex. Secondo le notizie riportate da Hello!, infatti, il 2 dicembre Harry d’Inghilterra e Meghan Markle sarebbero stati avvistati in un vivaio di Santa Barbara per scegliere l’albero di Natale: «Quando sono arrivati, il negozio era praticamente vuoto», si legge in un tweet riportato dal magazine. «C’era soltanto una famiglia, con un bambino che ha scambiato il principe per un commesso».