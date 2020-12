F1, Russell: “Io a sostituire Hamilton? Wolff mi ha chiamato alle 2 di notte” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Come ho scoperto di dover sostituire Hamilton? Toto Wolff mi ha chiamato martedì alle 2 di notte e in quel momento ero in bagno. È stato un momento un po’ imbarazzante. Mi ha avvisato che Lewis aveva contratto il Covid, ma che stava bene e quella era la cosa più importante. Ho passato una notte insonne“. Lo ha detto George Russell, pilota che sostituisce Lewis Hamilton alla guida della Mercedes, nella prima giornata del weekend del GP di Sakhir. “Da parte mia – prosegue – penso che non ci sia pressione. Conosco molti dipendenti, essendo stato collaudatore. In questo momento devo cercare di percepire nel più breve tempo possibile le informazioni sulla monoposto. Darò il massimo e cercherò di divertirmi“, ha concluso Russell. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Come ho scoperto di dover? Totomi hamartedì2 di notte e in quel momento ero in bagno. È stato un momento un po’ imbarazzante. Mi ha avvisato che Lewis aveva contratto il Covid, ma che stava bene e quella era la cosa più importante. Ho passato una notte insonne“. Lo ha detto George, pilota che sostituisce Lewisalla guida della Mercedes, nella prima giornata del weekend del GP di Sakhir. “Da parte mia – prosegue – penso che non ci sia pressione. Conosco molti dipendenti, essendo stato collaudatore. In questo momento devo cercare di percepire nel più breve tempo possibile le informazioni sulla monoposto. Darò il massimo e cercherò di divertirmi“, ha concluso. SportFace.

