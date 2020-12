Cambiamenti climatici | Nestlè raddoppia gli sforzi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. - (Adnkronos) - Un piano dettagliato contri i, con scadenze ben definite e in anticipo rispetto a quanto programmato. E' Nestlé che, nonostante continui a crescere, sta adottando misure volte a dimezzare le sue emissioni entro il 2030 e raggiungere quota zero entro il 2050. Le azioni si concentrano sul sostegno agli agricoltori e fornitori per accelerare il passaggio verso l'agricoltura rigenerativa, ma anche sul rimboschimento di centinaia di milioni di alberi nei prossimi 10 anni e sul completamento della transizione dell'azienda verso l'utilizzo del 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2025. Inoltre, Nestlé sta costantemente incrementando il numero di marche 'carbon neutral'. “Il Board riconosce quanto sia strategicamente importante adottare misure decisive per affrontare il cambiamento ...