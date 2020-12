Biathlon | Coppa del Mondo Kontiolahti II 2020 | Johannes Bø nel mirino la vittoria n 50 | ritorna Dominik Windisch

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 dicembre 2020)II, la vendetta? No, non è un titolo di un film. Di fatto, il massimo circuito delrimane sulle nevi finlandesi, lì dove si è dato inizio alla danze nello scorso weekend. Nel Kontiolahden ampumahiihtokeskus sci stretti e fucili saranno protagonisti e si riprende il filo del discorso da dove lo si era interrotto: con una sprint si era concluso il primo appuntamento e con questo format si comincia per il secondo. In ambito maschile, il favorito d’obbligo non può che essere il norvegeseBø, che proprio domenica scorsa è diventato il primo a raggiungere quota 6 successi in questa sede, scavalcando Ole Einar Bjørndalen e Martin Fourcade, “fermatisi” a 5. Il centro dello scandinavo è valso il 49° sigillo in carriera, nonché il 25° in questa particolare specialità. Da questo punto di vista, il ventisettenne ...