“Ricoverato in ospedale”. L’annuncio del club, il portiere colpito dal Covid nei giorni scorsi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nei 74 giorni trascorsi dal via del 19 settembre, ci sono stati 107 giocatori positivi e 239 indisponibilità tra partite di campionato e coppe europee. Solo il Bologna è Covid-free a livello di giocatori, ma il virus è comunque entrato a Casteldebole colpendo Mihajlovic. Il triste record di positivi è del Genoa (ben 18), ma a causa del rinvio della sfida dei rossoblù con il Torino e degli impegni in Champions dei nerazzurri, è l’Inter la squadra che ha sommato più assenze causa virus: ben 28. La Roma ha giocato il numero più alto di partite con almeno un indisponibile per tampone positivo (ben 11: 7 in A e 4 in Europa League), ma limitatamente al campionato il mesto primato è del Sassuolo che in tutte le giornate ha avuto almeno un caso di positività. E’ abbastanza curioso che la partita della discordia, il famoso Juve-Napoli del 3-0 a ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nei 74tradal via del 19 settembre, ci sono stati 107 giocatori positivi e 239 indisponibilità tra partite di campionato e coppe europee. Solo il Bologna è-free a livello di giocatori, ma il virus è comunque entrato a Casteldebole colpendo Mihajlovic. Il triste record di positivi è del Genoa (ben 18), ma a causa del rinvio della sfida dei rossoblù con il Torino e degli impegni in Champions dei nerazzurri, è l’Inter la squadra che ha sommato più assenze causa virus: ben 28. La Roma ha giocato il numero più alto di partite con almeno un indisponibile per tampone positivo (ben 11: 7 in A e 4 in Europa League), ma limitatamente al campionato il mesto primato è del Sassuolo che in tutte le giornate ha avuto almeno un caso di positività. E’ abbastanza curioso che la partita della discordia, il famoso Juve-Napoli del 3-0 a ...

occhio_notizie : Nei primi giorni dopo l'insorgere della malattia, Rubino era rimasto in isolamento domiciliare, questa mattina il p… - gossipblogit : Diego Armando Maradona Junior ricoverato in ospedale perché positivo al Covid-19 (video) - zazoomblog : Nek ricoverato in ospedale: “Ho avuto un incidente” come sta adesso - #ricoverato #ospedale: #avuto - Andyphone : RT @Andyphone: @LisadaCa @LuciaRagone @roberta_fasani @AlfioKrancic Fatti tragici del genere sono sempre accaduti, è solo questione di come… - Andyphone : @LisadaCa @LuciaRagone @roberta_fasani @AlfioKrancic Fatti tragici del genere sono sempre accaduti, è solo question… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ricoverato ospedale” E' morto don Franco Ranaldi: addio a un pezzo di storia ciociara. Comunità in lutto ciociariaoggi.it