Regno Unito | approvato vaccino Pfizer-BioNtech | sarà disponibile in tutto il Paese dalla prossima settimana

repubblica : Regno Unito: coronavirus, AstraZeneca-Oxford ammettono errori nella produzione del vaccino - Confindustria : #RapportoConfindustria | L’Italia è ormai stabilmente al 7° posto della graduatoria mondiale dei principali produtt… - BagnoliMD : RT @Ruffino_Lorenzo: Il Regno Unito ha autorizzato il vaccino Pfizer/BioNTech. La vaccinazione potrebbe incominciare già la prossima settim… - Qoso12 : RT @masechi: ?? Il Regno Unito ha approvato il vaccino anti Covid di Pfizer-BioNTech. Sarà disponibile a partire dalla prossima settimana #A… - fam_cristiana : Emergenza #coronavirus. Il Regno Unito è il primo paese al mondo ad approvare il #vaccinoCovid della #Pfizer. Il va… -

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito

Caro Domenico, a voi che vorreste rientrare rientrare dall’estero per vedere le famiglie dovrebbe essere prestata più attenzione. Lo sci non può essere l’unica preoccupazione. Lo stesso vale per le co ...Il profitto di Topps Tiles cala del 78% mentre COVID-19 crea scompiglio nel settore edilizio. Il rivenditore si astiene dal proporre un dividendo finale a causa delle incertezze COVID-19. La società b ...