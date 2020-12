“I grandi Dialoghi nel web” | i poeti si confrontano con il tema della povertà

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) I loro versi inviati a Papa Francesco con gli auguri per un Natale rinnovato dalla solidarietà Angeli, ph. Giulio Bianca Premio “Le rosse Pergamene”.ROMA – Natale si avvicina, ma quest’anno sarà un Natale diverso, quasi solitario. Un Natale per ripensare la vita, il passato, ma sopratutto il futuro di tutti noi! Molti auguri avranno il sapore di buoni propositi, di accostamento ai problemi degli altri, dei meno fortunati. L’ideatriceMaratonaca #inelweb#, la poetessa e cultural promoter Anna Manna, ha raccolto, in un bellissimo fascicolo d’auguri natalizi su pergamene, le poesie edite ed inedite deiche hanno preso parte su facebook alla Maratona sul“I POVERI”, svoltasi nella settimana precedente la Giornata mondiale...