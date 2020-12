Autostrade, pm Genova: “L’ad Castellucci incontrò manager condannato per rabbonirlo dopo la sentenza di Avellino” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il giorno della sentenza di Avellino per la strage dell’acquedotto Acqualonga, dove morirono 40 persone, l’ex ad di Autostrade Giovanni Castellucci incontrò Paolo Berti, ex direttore operazioni di Aspi, per “rabbonirlo” dopo la pesante condanna a cinque anni e 10 mesi. Ma soprattutto lo vide per promettergli “una garanzia per tutta la vita per lui e la famiglia”. È la convinzione dei pm di Genova che conducono l’inchiesta sulle barriere fonassorbenti considerate pericolose che ha portato ai domiciliari l’ex ad di Aspi e Atlantia e i suoi dirigenti. Castellucci, sostengono gli inquirenti, aveva saputo che l’ex manager era furibondo perché si aspettava una condanna inferiore e soprattutto perché invece il suo capo si era salvato grazie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il giorno delladi Avellino per la strage dell’acquedotto Acqualonga, dove morirono 40 persone, l’ex ad diGiovanniPaolo Berti, ex direttore operazioni di Aspi, per “la pesante condanna a cinque anni e 10 mesi. Ma soprattutto lo vide per promettergli “una garanzia per tutta la vita per lui e la famiglia”. È la convinzione dei pm diche conducono l’inchiesta sulle barriere fonassorbenti considerate pericolose che ha portato ai domiciliari l’ex ad di Aspi e Atlantia e i suoi dirigenti., sostengono gli inquirenti, aveva saputo che l’exera furibondo perché si aspettava una condanna inferiore e soprattutto perché invece il suo capo si era salvato grazie ...

fattoquotidiano : Autostrade, pm Genova: “L’ad Castellucci incontrò manager condannato per rabbonirlo dopo la sentenza di Avellino” - AnnigioGiovanni : RT @GiancarloCanc: BUGIE, OMERTÀ e PREMI, tutto ha avuto un prezzo nella vicenda di #Autostrade ma il prezzo più caro l’hanno pagato le vit… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Autostrade, pm Genova: “L’ad Castellucci incontrò manager condannato per rabbonirlo dopo la sentenza di Avellino” http… - simcopter : RT @fattoquotidiano: Autostrade, pm Genova: “L’ad Castellucci incontrò manager condannato per rabbonirlo dopo la sentenza di Avellino” http… - claudio301065 : RT @fattoquotidiano: Autostrade, pm Genova: “L’ad Castellucci incontrò manager condannato per rabbonirlo dopo la sentenza di Avellino” http… -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade Genova Autostrade – A12, incidente e cantieri: mattinata di code Liguria Oggi Autostrade, pm Genova: “L’ad Castellucci incontrò manager condannato per rabbonirlo dopo la sentenza di Avellino”

Castellucci, secondo gli inquirenti, promise al dirigente che lo aveva protetto "una garanzia per tutta la vita per lui e la famiglia" ...

Castellucci vide il manager Berti dopo la sentenza di condanna per la strage di Avellino per “rabbonirlo”

Genova - Il giorno della sentenza di Avellino per la strage dell'acquedotto Acqualonga, dove morirono 40 persone, Giovanni Castellucci incontrò Paolo Berti, ex direttore operazioni di Autostrade per l ...

Castellucci, secondo gli inquirenti, promise al dirigente che lo aveva protetto "una garanzia per tutta la vita per lui e la famiglia" ...Genova - Il giorno della sentenza di Avellino per la strage dell'acquedotto Acqualonga, dove morirono 40 persone, Giovanni Castellucci incontrò Paolo Berti, ex direttore operazioni di Autostrade per l ...