Spena | Ztl rimanga aperta per tutto dicembre

(Di martedì 1 dicembre 2020) Roma – “La pandemia ed i conseguenti lockdown hanno messo in ginocchio le attivita’ commerciarli in molte citta’. Roma e’ una delle citta’ piu’ colpite, soprati negozi situati nel centro storico della Capitale, botteghe artigiane e attivita’ di lunga tradizione familiare, che tentano di sopravvivere tra mille difficolta’.” “Un chiaro e tangibile segnale di sostegno a questa categoria sarebbe quello di lasciar aperti i varchi Ztl nella Capitale peril mese di, in occasione del Natale che gia’ si preannuncia diverso e sottotono per molte famiglie.” “A due giorni dalla scadenza dell’ordinanza della sindaca Raggi sarebbe un atto di buon senso prolungare l’apertura dei varchi alla zona a traffico limitato della citta’, per permettere a cittadini di accedere piu’ agevolmente e sostenere fattivamente i negozianti del ...