Politi | dichiarazioni Raggi su Parco Centocelle sono assurde

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 dicembre 2020) Roma – Queste le parole di Maurizio, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina.”Dopo quattro anni e mezzo di mandato laha il coo di dire ‘si fara” parlando delarcheologico di. Usare il futuro a questo punto del mandato e’ quanto meno ridicolo. Ile’ esattamente nello stato di abbandono e degrado in cui era cinque anni fa.” Prosegue: “Se vogliamo parlare della mobilita’ pubblica di quel quadrante abbiamo il progetto del nuovo tragitto del trenino in netto ritardo sui tempi, che anche qualora andasse in porto sara’ solamente il duplicato del percorso della linea C, ma costato bei soldi alle tasche dei cittadini.” Continua: “Sul quadrante orientale della citta’ stiamo perdendo l’ennessima occasione di ...