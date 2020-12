Mercato di Via Piave, arriva un nuovo sistema di tende per la copertura (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – E’ stato progettato un nuovo sistema con tende mobili che ripareranno maggiormente da vento e pioggia gli operatori mercatali. Il Comune di Salerno cerca di superare l’empasse che ha fermato, al momento, l’attesa inaugurazione del nuovo Mercato coperto di via Piave, nel centro di Salerno. Oggi il via ai lavori per rimuovere la precedente copertura dove erano stati notati dei problemi come l’accumulo di acqua piovana. Completata la rimozione delle tende, nei prossimi giorni, si provvederà all’allestimento delle nuove. Così si potrebbe rispettare la data di dicembre per l’apertura, con l’auspicio dei venditori di poter svolgere il Mercato per le spese natalizie. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – E’ stato progettato unconmobili che ripareranno maggiormente da vento e pioggia gli operatori mercatali. Il Comune di Salerno cerca di superare l’empasse che ha fermato, al momento, l’attesa inaugurazione delcoperto di via, nel centro di Salerno. Oggi il via ai lavori per rimuovere la precedentedove erano stati notati dei problemi come l’accumulo di acqua piovana. Completata la rimozione delle, nei prossimi giorni, si provvederà all’allestimento delle nuove. Così si potrebbe rispettare la data di dicembre per l’apertura, con l’auspicio dei venditori di poter svolgere ilper le spese natalizie. L'articolo proviene da ...

