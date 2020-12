Europa League, l’ucraina Kateryna Monzul arbitrerà Gent-Liberec (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo la designazione di Stephanie Frappart per la partita di domani sera tra Juventus e Dinamo Kiev, che sarà il primo arbitraggio al femminile in Champions League, anche per la gara d’Europa League tra Gent e Slovan Liberec è stata designata una donna, l’ucraina Kateryna Monzul. Foto: Twitter Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo la designazione di Stephanie Frappart per la partita di domani sera tra Juventus e Dinamo Kiev, che sarà il primo arbitraggio al femminile in Champions, anche per la gara d’trae Slovanè stata designata una donna,. Foto: Twitter Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

