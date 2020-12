Milan su Thauvin, Villas-Boas furioso: “Maldini non si è comportato bene” (Di lunedì 30 novembre 2020) Si accende la polemica a distanza tra Milan e Olympique Marsiglia. Il dirigente rossonero Paolo Maldini ha parlato apertamente di un obiettivo sul prossimo mercato ai microfoni di Telefoot. Si tratta di Florian Thauvin che è in scadenza con il club francese. Queste le dichiarazioni di Maldini: "E' un giocatore verosimilmente a fine contratto e per questo dal punto di vista economico risulta interessante. E' un giocatore di alto livello. Non è propriamente il prototipo del giocatore che abbiamo preso in questi due anni per età. Quello che diciamo sempre noi, però, è che il mix giusto sia quello formato da tanti giocatori giovani con giocatori con un pochino più di esperienza che possono dare qualcosina in più. Sicuramente è un profilo che va seguito".REPLICAQuesta situazione non è piaciuta affatto al tecnico dei marsigliesi André ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 30 novembre 2020) Si accende la polemica a distanza trae Olympique Marsiglia. Il dirigente rossonero Paolo Maldini ha parlato apertamente di un obiettivo sul prossimo mercato ai microfoni di Telefoot. Si tratta di Florianche è in scadenza con il club francese. Queste le dichiarazioni di Maldini: "E' un giocatore verosimilmente a fine contratto e per questo dal punto di vista economico risulta interessante. E' un giocatore di alto livello. Non è propriamente il prototipo del giocatore che abbiamo preso in questi due anni per età. Quello che diciamo sempre noi, però, è che il mix giusto sia quello formato da tanti giocatori giovani con giocatori con un pochino più di esperienza che possono dare qualcosina in più. Sicuramente è un profilo che va seguito".REPLICAQuesta situazione non è piaciuta affatto al tecnico dei marsigliesi André ...

