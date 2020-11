"Medico radiato, non capita neanche a Pechino". Giletti manda in onda un audio esplosivo: smascherato il "regime De Luca" | Video (Di lunedì 30 novembre 2020) A Non è l'Arena su La7 Massimo Giletti picchia ancora duro su Vincenzo De Luca, il governatore della Campania accusato di gestire male la sanità regionale, e senza la necessaria trasparenza su fondi ricevuti e posti letto disponibili. Ma c'è dell'altro, e Giletti lo manda in onda in diretta: si parla direttamente di censura nei confronti del corpo sanitario che manifesta idee "contro la linea ufficiale" del governo regionale. "De Luca non è un uomo di sinistra, uno che ha fatto una rete così capillare che un Medico non può nemmeno più esprimere una sua opinione perché viene radiato, scusate ma che regime è questo?", chiede un Medico con la voce camuffata in un audio ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) A Non è l'Arena su La7 Massimopicchia ancora duro su Vincenzo De, il governatore della Campania accusato di gestire male la sanità regionale, e senza la necessaria trasparenza su fondi ricevuti e posti letto disponibili. Ma c'è dell'altro, eloinin diretta: si parla direttamente di censura nei confronti del corpo sanitario che manifesta idee "contro la linea ufficiale" del governo regionale. "Denon è un uomo di sinistra, uno che ha fatto una rete così capillare che unnon può nemmeno più esprimere una sua opinione perché viene, scusate ma cheè questo?", chiede uncon la voce camuffata in un...

