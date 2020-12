Macchina spezzata in due e 28 secondi tra le fiamme, così la tecnologia ha salvato il “negazionista” Grosjean (Di lunedì 30 novembre 2020) “28 secondi per vivere”, titola L’Equipe in una di quelle prime pagine che ora si definiscono iconiche. La foto di Romain Grosjean che scavalca il guardrail tra le fiamme, come un Avangers. Il video dello spaventoso incidente al pilota francese della Haas al Gp del Bahrain rimbalza sui social come una pallina impazzita. Da tutte le angolazioni si vede la vettura di che si schianta a 221 Km/h contro il guardrail, si spezza letteralmente in due, scoppia. La fiammata, e i 28 lunghissimi secondi che avvolgono Grosjean fino a quando con le sue gambe non scavalca la protezione e abbraccia i soccorritori. Un vero e proprio miracolo tecnologico. L’Halo e gli altri sistemi di sicurezza gli hanno salvato la vita, proprio a lui, che era un “negazionista”: ai test di Budapest 2017 ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 novembre 2020) “28per vivere”, titola L’Equipe in una di quelle prime pagine che ora si definiscono iconiche. La foto di Romainche scavalca il guardrail tra le, come un Avangers. Il video dello spaventoso incidente al pilota francese della Haas al Gp del Bahrain rimbalza sui social come una pallina impazzita. Da tutte le angolazioni si vede la vettura di che si schianta a 221 Km/h contro il guardrail, si spezza letteralmente in due, scoppia. La fiammata, e i 28 lunghissimiche avvolgonofino a quando con le sue gambe non scavalca la protezione e abbraccia i soccorritori. Un vero e proprio miracolo tecnologico. L’Halo e gli altri sistemi di sicurezza gli hannola vita, proprio a lui, che era un: ai test di Budapest 2017 ...

