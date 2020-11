Iran, oggi i funerali dello scienziato ucciso: “Vendicheremo la sua morte a tempo debito” (Di lunedì 30 novembre 2020) Si sono svolti oggi, in Iran, i funerali di stato dello scienziato nucleare Mohsen Fakhrizadeh rimasto ucciso in un attacco. “Lo vendicheremo, il suo cammino continua”. Lo scienziato di punta del programma nucleare Iraniano Mohsen Fakhrizadeh è morto venerdì scorso, a seguito di un’imboscata pianificata e architettata nei minimi dettagli alla periferia di Teheran. In L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 30 novembre 2020) Si sono svolti, in, idi statonucleare Mohsen Fakhrizadeh rimastoin un attacco. “Lo vendicheremo, il suo cammino continua”. Lodi punta del programma nucleareiano Mohsen Fakhrizadeh è morto venerdì scorso, a seguito di un’imboscata pianificata e architettata nei minimi dettagli alla periferia di Teheran. In L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

