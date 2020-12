Emozionarsi d’arte | incontriamo la vendetta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 novembre 2020) Che cos’è la? E’ un desiderio di farsi giustizia generato da un impulso volitivo che segue al rancore o al risentimento. E’ un danno materiale o morale inflitto privatamente ad altri per pareggiare un danno o un oltraggio subìto. Ne esistono varie tipologie:in seguito a sofferenze,in seguito a torti,per onore,psicotica. La letteratura, il cinema, l’arte, ecc, nel corso della storia, hanno saputo rappresentare questa emozione producendo opere di grande bellezza. La storia dell’arte, ad esempio, è piena di artisti le cui opere altro non sono che la loro personale e vendicativa visione della vita. Ecco come laviene rappresentata e addirittura suscitata negli occhi di chi guarda. Di seguito verranno elencate alcune delle opere ...