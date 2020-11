Rosy Bindi è l’uomo giusto: il post del consigliere genera il caos (Di domenica 29 novembre 2020) Aspre polemiche dopo il post sessista del consigliere su Rosy Bindi. “l’uomo giusto al posto giusto”, la sinistra chiede le dimissioni Pasquale Virciglio è il consigliere nella bufera. Il medico… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 29 novembre 2020) Aspre polemiche dopo ilsessista delsu. “al”, la sinistra chiede le dimissioni Pasquale Virciglio è ilnella bufera. Il medico… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

pdnetwork : 'Rosy Bindi commissario in Calabria. Finalmente l’uomo giusto al posto giusto'. Quelle che leggete sono le parole… - brunobando : Pubblicata sui social: 'Rosy Bindi commissario in Calabria. Finalmente l'uomo giusto al posto giusto'. Post sessist… - brunobando : Rosy Bindi, 'finalmente l'uomo giusto': vergogna contro la piddina, il politico che fa scoppiare una bufera - __Naglfar : “Rosy Bindi l’uomo giusto per la Calabria”: il post sessista del consigliere della Lega a Grosseto - flaviamoratelli : RT @Deputatipd: 'Rosy Bindi commissario in Calabria. Finalmente l’uomo giusto al posto giusto'. Quelle che leggete sono le parole scritte… -