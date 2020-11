Francesca Cipriani attacca Elisabetta Gregoraci: “Non mi ha fatto entrare nel locale, ha sparlato di me” (Di domenica 29 novembre 2020) Francesca Cipriani svela un retroscena su Elisabetta Gregoraci Nel mese di settembre, a pochi giorni dall’avvio della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani ha attaccato duramente Elisabetta Gregoraci. In quell’occasione l’ex Pupa aveva dichiarato di aver pianto a causa della soubrette calabrese. A distanza di qualche tempo la giunonica opinionista di Barbara D’Urso è tornata a punzecchiare la gieffina. Attraverso una lunga intervista rilasciata al periodico Stop, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha confessato che la 40enne l’avrebbe allontanata da una festa. “Ad una festa nella cui organizzazione c’era Elisabetta Gregoraci non vollero che io entrassi. Ci rimasi male ma nulla di ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 29 novembre 2020)svela un retroscena suNel mese di settembre, a pochi giorni dall’avvio della quinta edizione del Grande Fratello Vip,hato duramente. In quell’occasione l’ex Pupa aveva dichiarato di aver pianto a causa della soubrette calabrese. A distanza di qualche tempo la giunonica opinionista di Barbara D’Urso è tornata a punzecchiare la gieffina. Attraverso una lunga intervista rilasciata al periodico Stop, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha confessato che la 40enne l’avrebbe allontanata da una festa. “Ad una festa nella cui organizzazione c’eranon vollero che io entrassi. Ci rimasi male ma nulla di ...

