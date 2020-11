Bari, alunno positivo al Covid: sospese attività didattiche in presenza in scuola secondaria (Di domenica 29 novembre 2020) Bari - Da domani, lunedì 30 novembre, a causa della segnalazione di un caso di positività fra gli alunni, sono sospese tutte le attività didattiche in presenza per gli alunni della scuola secondaria ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 29 novembre 2020)- Da domani, lunedì 30 novembre, a causa della segnalazione di un caso di positività fra gli alunni, sonotutte leinper gli alunni della...

Interessati dalla decisione presa dal dirigente scolastico sono i plessi Moro e Vacca dell’istituto comprensivo Gabelli ...

