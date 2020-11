Allerta rossa per il maltempo in Sardegna (Di domenica 29 novembre 2020) : alluvione nel Nuorese, tre vittime a Bitti, almeno 4 persone sono disperse. Strade e case invase da acqua e fango. Decine sono gli sfollati, la raccomandazione per tutti è quella di restare a casa. Inondazioni mortali in Sardegna, il comune di Bitti devastato da una frana, impressionanti le immagini delle colate di fango che invadono le strade: in Sardegna, la provincia di Nuoro è vittima delle inondazioni causate dalle forti piogge che da venerdì colpiscono l’isola di Ichnusa. Tre persone sono morte e altre quattro sono disperse Una delle vittime è un contadino intrappolato nel suo camion spazzato via da un vertiginoso fiume di fango. È stato trovato il corpo di una donna anziana, sorpresa nella sua cantina dalla devastante alluvione. La cittadina di Bitti, nella parte settentrionale dell’isola, è stata particolarmente colpita dal ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 29 novembre 2020) : alluvione nel Nuorese, tre vittime a Bitti, almeno 4 persone sono disperse. Strade e case invase da acqua e fango. Decine sono gli sfollati, la raccomandazione per tutti è quella di restare a casa. Inondazioni mortali in, il comune di Bitti devastato da una frana, impressionanti le immagini delle colate di fango che invadono le strade: in, la provincia di Nuoro è vittima delle inondazioni causate dalle forti piogge che da venerdì colpiscono l’isola di Ichnusa. Tre persone sono morte e altre quattro sono disperse Una delle vittime è un contadino intrappolato nel suo camion spazzato via da un vertiginoso fiume di fango. È stato trovato il corpo di una donna anziana, sorpresa nella sua cantina dalla devastante alluvione. La cittadina di Bitti, nella parte settentrionale dell’isola, è stata particolarmente colpita dal ...

