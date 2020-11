Rugby, Franco Smith: “Fase di rinnovamento, vogliamo costruire una grande Nazionale per i prossimi anni” (Di domenica 29 novembre 2020) Un’altra sconfitta, l’ennesima per un’ItalRugby che non riesce ancora a cambiare passo. Gli azzurri escono battuti nell’incontro di Autumn Nations Cup a Parigi dalla Francia per 36-5. Come abitualmente accade, crollano alla distanza Bigi e compagni che, dopo esser stati attaccati ai transalpini per tutto il primo tempo, sono crollati nella difesa. Le parole del ct azzurro Franco Smith: “Abbiamo commesso degli errori che a questo livello si pagano cari. Se ci basiamo solo sul punteggio del campo abbiamo mosso dei passi indietro, ma anche lezioni come quelle di questa sera fanno parte del percorso che abbiamo intrapreso. Siamo frustrati, ma se la settimana prossima dimostreremo di aver imparato dalla sconfitta contro la Francia avremo comunque compiuto un nuovo passo nel nostro cammino”. Prosegue: “La Francia è scesa in campo con un ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) Un’altra sconfitta, l’ennesima per un’Italche non riesce ancora a cambiare passo. Gli azzurri escono battuti nell’incontro di Autumn Nations Cup a Parigi dalla Francia per 36-5. Come abitualmente accade, crollano alla distanza Bigi e compagni che, dopo esser stati attaccati ai transalpini per tutto il primo tempo, sono crollati nella difesa. Le parole del ct azzurro: “Abbiamo commesso degli errori che a questo livello si pagano cari. Se ci basiamo solo sul punteggio del campo abbiamo mosso dei passi indietro, ma anche lezioni come quelle di questa sera fanno parte del percorso che abbiamo intrapreso. Siamo frustrati, ma se la settimana prossima dimostreremo di aver imparato dalla sconfitta contro la Francia avremo comunque compiuto un nuovo passo nel nostro cammino”. Prosegue: “La Francia è scesa in campo con un ...

