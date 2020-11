“Niente luminarie, ma buoni spesa”: la decisioni di due sindaci a Brindisi (Di sabato 28 novembre 2020) Niente luminarie, ma buoni per la spesa e gli acquisti per le famiglie in difficoltà. Questa è la decisione di due sindaci della provincia di Brindisi, Mesagne e Francavilla Fontana. I primi cittadini Toni Matarrelli e Antonello Denuzzo hanno scelto infatti di utilizzare le migliaia di euro normalmente destinate alle decorazioni luminose in città, in favore dei cittadini meno abbienti delle rispettive comunità. Quei fondi saranno destinati a buoni spesa da usare per comprare da mangiare, ma anche per acquistare regali per le famiglie più bisognose. >> “Tredicesima 2020 più leggera a causa del Covid”: quando arriva 70mila euro in totale devoluti ai più bisognosi In provincia di Brindisi, ci sono due comuni che, questo Natale, saranno meno decorati del solito. Sono Mesagne e ... Leggi su urbanpost (Di sabato 28 novembre 2020) Niente, maper la spesa e gli acquisti per le famiglie in difficoltà. Questa è la decisione di duedella provincia di, Mesagne e Francavilla Fontana. I primi cittadini Toni Matarrelli e Antonello Denuzzo hanno scelto infatti di utilizzare le migliaia di euro normalmente destinate alle decorazioni luminose in città, in favore dei cittadini meno abbienti delle rispettive comunità. Quei fondi saranno destinati aspesa da usare per comprare da mangiare, ma anche per acquistare regali per le famiglie più bisognose. >> “Tredicesima 2020 più leggera a causa del Covid”: quando arriva 70mila euro in totale devoluti ai più bisognosi In provincia di, ci sono due comuni che, questo Natale, saranno meno decorati del solito. Sono Mesagne e ...

fanpage : Era una delle città con le luminarie di Natale più suggestive d'Italia. Oggi la decisione: niente luci In rispetto… - CorriereUmbria : Budget da 80.000 euro, coperto per metà dal Comune e per il resto dagli operatori commerciali. Confermato anche l’a… - NoiNotizie : #Foggia: per Natale niente eventi, meno luminarie. Fondi per le famiglie bisognose. L'annuncio del sindaco - GiuseppeGp86g : @dulcinea128 Qua da me ancora niente luminarie, e non lo so se le metteranno. Non sembra nemmeno periodo natalizio,… - Herbert403 : RT @AdriMCMLXI: La decisione di Toni Matarrelli e Antonello Denuzzo, primi cittadini di Mesagne e Francavilla Fontana, nel Brindisino: nien… -

Ultime Notizie dalla rete : “Niente luminarie Covid, al via vertice Boccia-Speranza e Arcuri con Regioni Affaritaliani.it