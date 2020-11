JUANDE RIVAS | UN DIFENSORE GOLEADOR PER IL FUTURO DEL MALAGA

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 28 novembre 2020) Juan de DiosMargalef, conosciuto come, nasce a Cordoba il 7 Luglio 1999, è uncentrale in forza al. Il giovane andaluso entra nelle giovanili del club biancoceleste a quattordici anni, fa il suo debutto con la formazione B il 2 settembre 2018 nella sconfitta contro il Marbella per 1-3 in Segunda B. La prima presenza coi “grandi” arriva il 14 gennaio 2020, nel successo per 1-0 sul Ponferradina ed il 6 agosto firma fino al 2023 quello che è il suo primo contratto professionistico, il 5 ottobre viene promosso in prima squadra definitivamente, indossando la maglia numero 5 del club biancoceleste.è uncentrale di piede destro, dotato di un grande fisico e 185 cm che lo aiutano nel gioco aereo, sia in fase offensiva che difensiva. Nella gara di ...