Tabacco | Mipaaf e Philip Morris rinnovano intesa

Leggi su corrierenazionale

(Di venerdì 27 novembre 2020)traItalia e Ministero delle Politiche agricole per la filiera del: l’accordo salva 50mila posti di lavoro per Coldiretti “L’accordo conItalia, che abbiamo confermato in coerenza con l’programmatica già siglata negli scorsi anni, consente di proseguire il lavoro del Ministero a tutela della tabacchicoltura italiana, che dà… L'articolo Corriere Nazionale.