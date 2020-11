Riflettori puntati su talassemie ed emoglobinopatie, due giornate di approfondimento in streaming dell’ALT Rino Vullo di Ferrara (Di venerdì 27 novembre 2020) Ferrara – La pandemia non ferma l’appuntamento con l’informazione, l’aggiornamento e il confronto sulle talassemie ed emoglobinopatie organizzato dall’Associazione per la Lotta alla Talassemia Rino Vullo di Ferrara. La storica organizzazione di volontariato presieduta da Valentino Orlandi non si è lasciata scoraggiare dalle restrizioni anti-Covid, ma anzi ha colto l’occasione per trasformare il meeting annuale rivolto a medici, ricercatori, personale infermieristico, associazioni di donatori e di pazienti in un evento di rilievo nazionale grazie alle potenzialità offerte dalla rete e dalle tecnologie digitali. L’evento si terrà sabato 5 e domenica 6 dicembre, a partire dalle ore 9,30 e potrà essere seguito sulla piattaforma Lifesize da utenti di ogni parte d’Italia che potranno ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 27 novembre 2020)– La pandemia non ferma l’appuntamento con l’informazione, l’aggiornamento e il confronto sulleedorganizzato dall’Associazione per la Lotta alla Talassemiadi. La storica organizzazione di volontariato presieduta da Valentino Orlandi non si è lasciata scoraggiare dalle restrizioni anti-Covid, ma anzi ha colto l’occasione per trasformare il meeting annuale rivolto a medici, ricercatori, personale infermieristico, associazioni di donatori e di pazienti in un evento di rilievo nazionale grazie alle potenzialità offerte dalla rete e dalle tecnologie digitali. L’evento si terrà sabato 5 e domenica 6 dicembre, a partire dalle ore 9,30 e potrà essere seguito sulla piattaforma Lifesize da utenti di ogni parte d’Italia che potranno ...

vito_grassi : RT @GradedSpa: #Geotermia, riflettori puntati a #Futuro Remoto sulle potenzialità di sviluppo del progetto #Geogrid in altri continenti. A… - antonellaautero : RT @GradedSpa: #Geotermia, riflettori puntati oggi a #Futuro Remoto sulle potenzialità di sviluppo del progetto #Geogrid in altri continent… - antonellaautero : #Geotermia, riflettori puntati a #Futuro Remoto sulle potenzialità di sviluppo del progetto #Geogrid in altri conti… - GradedSpa : #Geotermia, riflettori puntati a #Futuro Remoto sulle potenzialità di sviluppo del progetto #Geogrid in altri conti… - isidel78 : @cordaro_simona Ma tu non hai mille riflettori puntati addosso ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Riflettori puntati Al Ceo Summit & Awards riflettori puntati sulla salute delle imprese per guardare al futuro | NewTuscia Riflettori puntati su talassemie ed emoglobinopatie, due giornate di approfondimento in streaming dell’ALT Rino Vullo di Ferrara

Ferrara - La pandemia non ferma l'appuntamento con l'informazione, l'aggiornamento e il confronto sulle talassemie ed emoglobinopatie organizzato ...

Animaniacs: Hulu rimuove un episodio per un’immagine a “luci rosse”

Dopo la bufera sul web legata alla controversa locandina con Johnny Depp, il reboot di Animaniacs torna sotto ai riflettori per un nuovo incidente di percorso. In questo caso, però, completamente acci ...

Ferrara - La pandemia non ferma l'appuntamento con l'informazione, l'aggiornamento e il confronto sulle talassemie ed emoglobinopatie organizzato ...Dopo la bufera sul web legata alla controversa locandina con Johnny Depp, il reboot di Animaniacs torna sotto ai riflettori per un nuovo incidente di percorso. In questo caso, però, completamente acci ...