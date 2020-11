Magi: anche se contagi scendono per medici Natale in trincea (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma – “Se sara’ un Natale in trincea? Non siamo in crisi nera ma non e’ nemmeno superato il Covid: non siamo usciti dall’epidemia solo perche’ i numeri si stanno abbassando”. A dirlo e’ il presidente dell’ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, nel cordo della trasmissione ‘Gli inascoltabili’ a Radio Nsl. “Quello che e’ piu’ preoccupante e’ che, mentre questa estate andavamo verso il caldo, adesso andiamo verso l’inverno, il freddo – continua Magi – i virus durante la fase invernale diventano piu’ aggressivi”, prosegue Magi. “Bisogna continuare a seguire le precauzioni, usare le mascherine, la distanza, il lavaggio delle mani. A cui bisogna aggiungere, visto che stiamo andando verso il Natale, essere responsabili, cercare di fare le cose in famiglia, fare il ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma – “Se sara’ unin? Non siamo in crisi nera ma non e’ nemmeno superato il Covid: non siamo usciti dall’epidemia solo perche’ i numeri si stanno abbassando”. A dirlo e’ il presidente dell’ordine deidi Roma, Antonio, nel cordo della trasmissione ‘Gli inascoltabili’ a Radio Nsl. “Quello che e’ piu’ preoccupante e’ che, mentre questa estate andavamo verso il caldo, adesso andiamo verso l’inverno, il freddo – continua– i virus durante la fase invernale diventano piu’ aggressivi”, prosegue. “Bisogna continuare a seguire le precauzioni, usare le mascherine, la distanza, il lavaggio delle mani. A cui bisogna aggiungere, visto che stiamo andando verso il, essere responsabili, cercare di fare le cose in famiglia, fare il ...

