LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: si comincia, azzurri per stupire! (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist del Parallelo – La presentazione della gara 9.40 Il regolamento è lo stesso di ieri. Due manche per ogni atleta, una su pista rossa ed una sulla blu. I migliori 16 si qualificheranno per il tabellone ad eliminazione DIRETTA di questa sera. 9.36 Saranno solo quattro gli italiani in gara: Luca De Aliprandini, Roberto Nani, Giovanni Borsotti ed Hannes Zingerle. 9.27 I pettorali di partenza di oggi: PISTA ROSSA 1 1 422278 WINDINGSTAD Rasmus NOR 1993 2 3 54031 LEITINGER Roland AUT 1991 3 5 194935 FAVROT Thibaut FRA 1994 4 7 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR 1987 5 9 422729 BRAATHEN Lucas NOR 2000 6 11 422139 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1992 7 13 54444 GSTREIN Fabio AUT 1997 8 15 194364 PINTURAULT Alexis FRA 19919 17 990116 de ALIPRANDINI Luca ITA 199010 19

