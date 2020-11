La Regione cerca di tornare lentamente alla normalità (Di venerdì 27 novembre 2020) Fino al 3 dicembre si mantiene la zona rossa ma grazie allo screening di massa si riaprono negozi e scuole. Alto Adige zona rossa, scuole e negozi aperti: screening di massa su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 27 novembre 2020) Fino al 3 dicembre si mantiene la zona rossa ma grazie allo screening di massa si riaprono negozi e scuole. Alto Adige zona rossa, scuole e negozi aperti: screening di massa su Notizie.it.

PaoloPiggi : Questa volta è finita davvero per lo 'sciatore butterato' scaricato a tempi record da città, Regione e Ministero CI… - RedazioneLaNews : #Milano Sanità, la Regione Lombardia cerca il modo per aumentare l'organico degli infermieri - M5SGiorgio : RT @erretti42: il trasloco sarebbe stato organizzato con il placet della Regione, che all’epoca era in cerca di strutture private con spazi… - baloi361 : RT @erretti42: il trasloco sarebbe stato organizzato con il placet della Regione, che all’epoca era in cerca di strutture private con spazi… - erretti42 : il trasloco sarebbe stato organizzato con il placet della Regione, che all’epoca era in cerca di strutture private… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione cerca Sanità, la Regione Lombardia cerca il modo per aumentare l'organico degli infermieri MilanoToday.it No agli spostamenti tra le regioni, scuole chiuse fino all'Epifania: la linea del governo. Oggi si decide sulla zona rossa

Oggi i nuovi dati sull’epidemia. Allo studio le regole per le festività. I governatori: «Chiudere le frontiere» ...

Alto Adige zona rossa, scuole e negozi aperti: screening di massa

Le Regioni continuano la loro corsa verso zone a basso rischio ... L’Alto Adige è stato dichiarato zona rossa fino al 3 dicembre, ma sta cercando piano piano di tornare il più possibile alla normalità ...

Oggi i nuovi dati sull’epidemia. Allo studio le regole per le festività. I governatori: «Chiudere le frontiere» ...Le Regioni continuano la loro corsa verso zone a basso rischio ... L’Alto Adige è stato dichiarato zona rossa fino al 3 dicembre, ma sta cercando piano piano di tornare il più possibile alla normalità ...