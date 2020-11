Far nascere Gesù Bambino due ore prima, nel segno di Fantozzi e del maestro Canello (Di venerdì 27 novembre 2020) L’ora esatta, canonica, del Natale non è più sacra, intoccabile. E tuttavia non ha torto Roberto D’Agostino che, titolando pio circa la scandalosa possibilità ventilata da Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, così scrive sul suo “Dagospia”: “Non pensavamo che Boccia fosse anche teologo”. Dubbi corretti e ponderati, soprattutto se rammentiamo che per tradizione è la Chiesa di Roma dover regolare il calendario devozionale religioso, le sue scadenze, i suoi flussi rituali, millenari, esatti, pronti a portare calore, talvolta perfino prosaicamente, compresi i doni, all’insieme delle famiglie riunite. L’ardita ipotesi del ministro ha tuttavia il merito di venire incontro, cercando di anticiparli, ai timori di una tragica terza ondata del virus, in nome e per conto di un doveroso “fronte del rigore” istituzionale, il medesimo che porta, obtorto collo, a ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 27 novembre 2020) L’ora esatta, canonica, del Natale non è più sacra, intoccabile. E tuttavia non ha torto Roberto D’Agostino che, titolando pio circa la scandalosa possibilità ventilata da Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, così scrive sul suo “Dagospia”: “Non pensavamo che Boccia fosse anche teologo”. Dubbi corretti e ponderati, soprattutto se rammentiamo che per tradizione è la Chiesa di Roma dover regolare il calendario devozionale religioso, le sue scadenze, i suoi flussi rituali, millenari, esatti, pronti a portare calore, talvolta perfino prosaicamente, compresi i doni, all’insieme delle famiglie riunite. L’ardita ipotesi del ministro ha tuttavia il merito di venire incontro, cercando di anticiparli, ai timori di una tragica terza ondata del virus, in nome e per conto di un doveroso “fronte del rigore” istituzionale, il medesimo che porta, obtorto collo, a ...

Boccia ieri ha detto alle Regioni: "Lo dico da cattolico, non è un'eresia far nascere Gesù bambino due ore prima e immaginare di anticipare di un paio d'ore le messe. Lo sarebbe semmai non occuparci ...

