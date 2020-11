Salone del Mobile 2021: a Milano dal 5 al 10 settembre (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano, 26 novembre 2020 - Il Salone del Mobile è pronto a tornare . La manifestazione si terrà sempre a Milano, dal 5 al 10 settembre 2021 , e non ad aprile come sempre stato in passato. L'edizione ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 26 novembre 2020), 26 novembre 2020 - Ildelè pronto a tornare . La manifestazione si terrà sempre a, dal 5 al 10, e non ad aprile come sempre stato in passato. L'edizione ...

