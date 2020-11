Pisa – Comitato di Oratoio-Riglione. Rotiroti: vogliamo stimolare l’interesse dei residenti sui problemi del quartiere (Di giovedì 26 novembre 2020) Cresce la partecipazione civica a Pisa. Si allarga infatti il Coordinamento dei comitati cittadini con l’adesione del Comitato Oratoio-Riglione, costituitosi di recente, portando a sette il numero degli organismi di rappresentanza territoriale. Il Coordinamento ad oggi è composto da altri sei Comitati: quartiere di Santa Maria, Mezzogiorno, La Cittadella, Il Muretto/Porta a mare, quartiere I Passi e Porta Fiorentina. A guidare il Comitato di Oratoio-Riglione la presidente Elisa Rotiroti impegnata, insieme a tutto il direttivo, a favorire iniziative per valorizzare il territorio, agire per migliorare la qualità della vita nel quartiere, avanzare proposte agli enti e alle istituzioni competenti e ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 26 novembre 2020) Cresce la partecipazione civica a. Si allarga infatti il Coordinamento dei comitati cittadini con l’adesione del, costituitosi di recente, portando a sette il numero degli organismi di rappresentanza territoriale. Il Coordinamento ad oggi è composto da altri sei Comitati:di Santa Maria, Mezzogiorno, La Cittadella, Il Muretto/Porta a mare,I Passi e Porta Fiorentina. A guidare ildila presidente Elisaimpegnata, insieme a tutto il direttivo, a favorire iniziative per valorizzare il territorio, agire per migliorare la qualità della vita nel, avanzare proposte agli enti e alle istituzioni competenti e ...

