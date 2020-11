Grande Fratello Vip | svelato un nuovo concorrente ufficiale

Leggi su biccy

(Di giovedì 26 novembre 2020) AlVip nel corso delle prossime puntate entreranno nuovi concorrenti e – oltre lo sportivo gay e Cristiano Malgioglio – varcherà la porta rossa anche Filippo Nardi. L’ex iena e conduttore televisivo ha un passato nel reality (ha fatto L’Isola dei Famosi e la seconda edizione delcondotta da Daria Bignardi) ed il suo nome è stato fatto da Riccardo Signoretti. Ed è proprio sul settimanale di Signoretti che Nardi, questa estate, ha lamentato di avere problemi economici. “Tutti pensano che noi navighiamo nell’oro ma non è così. Ho fatto richiesta per il bonus da 600 euro per le partite iva, ma non è arrivato nulla. Avrei preso volentieri quei soldi perché in questo momento mi sono stati cancellati tutti i lavori e le mie entrate sono a zero. Volevo cercare lavoro a Milano come corriere o nei ...