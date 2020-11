Emma Marrone e la scelta di non avere figli (Di giovedì 26 novembre 2020) La cantante, 35 anni, si confessa tra la vita sentimentale e la sua battaglia per i diritti delle donne Leggi su today (Di giovedì 26 novembre 2020) La cantante, 35 anni, si confessa tra la vita sentimentale e la sua battaglia per i diritti delle donne

vojdgregorelli : @Gabriel17277327 io che ho shippato emma marrone con Stefano de Martino per 6 anni??????? - zazoomblog : Emma Marrone sfogo e scelta sui figli: “Non ne voglio ora ecco perché” - #Marrone #sfogo #scelta #figli: - zazoomblog : Emma Marrone: “Io non voglio figli ora. La maternità non è un obbligo e poi abbiamo la possibilità di congelare gli… - Italia_Notizie : Emma Marrone: “Io non voglio figli ora. La maternità non è un obbligo e poi abbiamo la possibilità di congelare gli… - flbbergasted : come* lol c'è da dire inoltre che tra una pubblicità dove si cerca di combattere attivamente il tabù del sangue mes… -