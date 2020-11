EmilyAngelillo di DettoFatto rivela di aver seguito un copione (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo la bufera scoppiata a Detto Fatto a seguito del tutorial su come fare la spesa coi tacchi, l'insegnante Emily Angelillo svela la verità Detto Fatto, Emily Angelillo svela: “Ho seguito un copione” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo la bufera scoppiata a Detto Fatto adel tutorial su come fare la spesa coi tacchi, l'insegnante Emily Angelillo svela la verità Detto Fatto, Emily Angelillo svela: “Houn” su Notizie.it.

Marcellino66it : 'Oggi sono stata violentata dalle donne' Donne che, proprio ieri, nella loro giornata, hanno violentato altre donne… - ChiaraZn : RT @VigilanzaT: Scandalo #DettoFatto. La Rai cerca di metterci una pezza cancellando la puntata da RaiPlay... peccato il tutto resti in bel… - Michele_Anzaldi : RT @VigilanzaT: Scandalo #DettoFatto. Anzaldi: 'Partito lo scaricabarile ma la colpa è dell'Ad Salini' #VTV #VigilanzaTv #EmilyAngelillo #B… - VigilanzaT : Scandalo #DettoFatto. Anzaldi: 'Partito lo scaricabarile ma la colpa è dell'Ad Salini' #VTV #VigilanzaTv… - nurseontherocks : Non vedo #DettoFattoRai ma il 'tutorial' su come fare la spesa con i tacchi di #emilyangelillo è di uno schifo most… -