Detto Fatto sospeso: bufera dopo il tutorial sul fare la spesa in modo "sexy" (Di giovedì 26 novembre 2020) Detto Fatto e Bianca Guaccero nell'occhio del ciclone: programma sospeso in attesa di ulteriori provvedimenti, si legge da più fonti, dopo il tutorial su come fare la spesa in modo sexy andato in onda il 24 novembre su Rai 2. Una "lezione" in minigonna da dimenticare sia per l'emittente che per il pubblico da casa, indignato davanti alla trasmissione di un messaggio che l'ad Fabrizio Salini avrebbe immediatamente descritto come "gravissimo".

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - ilpost : Il “tutorial” sulla spesa al supermercato trasmesso dalla Rai - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - biagiokomazgeda : @awskairipa perché mi hai detto di spoilerare e io lo ho fatto - oniramarf : Il programma di Rai Due “Detto Fatto” è stato sospeso dopo il criticato “tutorial” per fare la spesa -