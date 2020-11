Traffico Roma del 25-11-2020 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Luceverdedai trovati all’appuntamento con luce verde da Simone Cerchiara in via della Magliana zona Muratella ripercussioni a causa di un incidente disagi soprattutto il trullo e viale Marconi vicino Villa Pamphili rallentamenti pertra la via Aurelia Antica e via del Casale di San Pio Quintointenso tra la tangenziale e la A24 sulla tangenziale est code prima dello Scalo San Lorenzo direzione San Giovanni ripercussioni sulla tratto Urbano della A24 dove si sta in fila da dopo Viale Togliatti intanto ho allenamenti sulla Cassia e sulla via Flaminia entrando aTutto regolare Invece sul raccordo trasporto pubblico Oggi giornata di sciopero sciopero di quattro ore dalle 8:30 alle 12:30 più lungo lo sciopero ferroviario garantiti Comunque i servizi essenziali corse fino alle 9 e in serata ...