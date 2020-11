Tommaso Zorzi, pianto disperato nella notte: “Sto male, non ce la faccio” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Momento di grande difficoltà per Tommaso Zorzi che, nelle notte, è scoppiato a piangere: accanto a lui, come sempre, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. La comunicazione che il Grande Fratello Vip continuerà fino al prossimo febbraio 2021 ha destabilizzato molti concorrenti della casa, primi fra tutti Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. I L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 25 novembre 2020) Momento di grande difficoltà perche, nelle, è scoppiato a piangere: accanto a lui, come sempre, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. La comunicazione che il Grande Fratello Vip continuerà fino al prossimo febbraio 2021 ha destabilizzato molti concorrenti della casa, primi fra tutti Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. I L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

