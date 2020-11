Prova a rubare orologio a automobilista: arrestato 23enne (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – Hanno approfittato del semaforo rosso e sono saliti a bordo di un suv. E’ successo ieri pomeriggio in via Portuense. Entrati in macchina e sedutisi, rispettivamente, uno sul sedile posteriore e l’altro su quello anteriore, due uomini, entrambi con un passamontagna calzato e armati di coltello, hanno cercato di rapinare un automobilista che al polso indossava un orologio del valore di circa 9 mila euro, sfilandogli anche le chiavi della vettura. A salvare l’uomo, gli agenti dell’XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, impegnati in abiti civili in un servizio di repressione e prevenzione di reati predatori. Accortisi che l’uomo era minacciato con un coltello dalla persona seduta sul sedile posteriore, sono scesi immediatamente dalla macchina, e corsi in direzione del suv, intimando agli occupanti “Alt Polizia”. Dileguatisi in ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – Hanno approfittato del semaforo rosso e sono saliti a bordo di un suv. E’ successo ieri pomeriggio in via Portuense. Entrati in macchina e sedutisi, rispettivamente, uno sul sedile posteriore e l’altro su quello anteriore, due uomini, entrambi con un passamontagna calzato e armati di coltello, hanno cercato di rapinare unche al polso indossava undel valore di circa 9 mila euro, sfilandogli anche le chiavi della vettura. A salvare l’uomo, gli agenti dell’XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, impegnati in abiti civili in un servizio di repressione e prevenzione di reati predatori. Accortisi che l’uomo era minacciato con un coltello dalla persona seduta sul sedile posteriore, sono scesi immediatamente dalla macchina, e corsi in direzione del suv, intimando agli occupanti “Alt Polizia”. Dileguatisi in ...

anteprima24 : ** Prova a rubare un'auto nella notte: beccato e arrestato dalla Polizia ** - NRuju : @marco_sili @GuidoCrosetto @matteosalvinimi ci fosse stata una magistratura seria ci sarebbe mezza lega nord al gab… - MaximoMoggio : @Peppe3112 @pisto_gol Se arrivi in anticipo...il problema è di chi ci prova a rubare un pallone pur entrando in ritardo - LucaPattaya : @Agenzia_Ansa @realDonaldTrump @POTUS Fino ad oggi ha già perso 30 cause intentate in vari stati per cercare di rub… - MissMar16662447 : RT @OrioliPaolo: Secondo #Powell, avvocata di #Trump, a ordire il #complotto per 'rubare' le elezioni sarebbero stati il #Venezuela, #Cuba… -

Ultime Notizie dalla rete : Prova rubare Roma, prova a rubare un'auto: rincorso e arrestato da due agenti di polizia Il Messaggero Sentimenti ed effetti spettacolari, in prova alla Corte 'Grounded'

In un Teatro della Corte vuoto, attori e tecnici provano “Grounded” (2012) del drammaturgo americano George Brant tradotto al meglio da Monica Capuani. L’inarrestabile Davide Livermore sta lavorando i ...

Si vota domenica a Rubano Fra Barbirato e Ongarato il successore di Martin

PADOVA Il lavoro e le parole del presidente provinciale uscente Giorgio Martin hanno sortito il proprio effetto: se quattro anni fa il Comitato Provinciale padovano della Federciclismo sembrava essere ...

In un Teatro della Corte vuoto, attori e tecnici provano “Grounded” (2012) del drammaturgo americano George Brant tradotto al meglio da Monica Capuani. L’inarrestabile Davide Livermore sta lavorando i ...PADOVA Il lavoro e le parole del presidente provinciale uscente Giorgio Martin hanno sortito il proprio effetto: se quattro anni fa il Comitato Provinciale padovano della Federciclismo sembrava essere ...