Matteo Martari è Marco Buratti – Chi è? – L’Alligatore

Leggi su giornal

(Di mercoledì 25 novembre 2020)ritorna in tv grazie a, la fiction crime che lo vedrà come protagonista nei panni di. Chi è il suo personaggio? Un detective privato nato dalla penna di Massimo Carlotto, l’autore dei romanzi gialli pubblicati con Edizioni e/o a cui si ispira lo show dell’emittente nazionale.ritorna così a rivestire i panni di un investigatore, ritornando in qualche modo a quelle stesse fila che anni fa lo hanno reso popolare nel suo ruolo in Non uccidere. Il suotuttavia è un uomo più tormentato del suo personaggio precedente, con tante cicatrici con cui fare i conti e mosso da una forte sete di giustizia.– ...