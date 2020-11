Maradona voleva un Sudamerica sovrano I ricordi di Lula | Evo Morales | Kirchner

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 25 novembre 2020) “La sua genialità e pazzia in campo, la sua intensità nella vita e il suo impegno per la sovranità delhanno marcato la nostra epoca”: l’ex presidente brasiliano Luiz Inacioda Silva si è unito così al cordoglio della sinistra latinoamericana per Diego Armando, la stella del calcio deceduta oggi a 60 anni. L’ex capo di stato, che ha governato il Brasile per otto anni a partire dal 2003, ha definito il campione “un gigante del calcio, dell’argentina e di tutto il mondo”, oltre che “una personalità unica”. La rivalità con il vicino al Brasile è stata ricordata da: “in campo è stato uno dei più grandi avversari, forse il più grande, mai affrontato dal brasile. Fuori dalla rivalità sportiva, un grande amico del nostro paese”. Un legame passato anche, se non soprattutto, per il canale della ...