Lucid Air - Online il configuratore dell'allestimento base Pure (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo il primo annuncio nel mese di ottobre, la Lucid Motors ha confermato il prezzo della versione base della Air aprendo nuove sezioni del configuratore Online del modello. Sul mercato dal 2022. L'allestimento Pure sarà disponibile negli Stati Uniti a partire da 77.400 dollari (circa 65 mila euro), che scendono a 69.900 dollari (circa 58.700 euro) grazie agli incentivi governativi. La variante entry level della berlina elettrica arriverà sul mercato all'inizio del 2022, preceduta dalla Dream Edition di lancio e dagli allestimenti Touring e Grand Touring, con prezzi che possono raggiungere quota 161.500 dollari (circa 135.700 euro). L'allestimento. La Lucid Air Pure ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo il primo annuncio nel mese di ottobre, laMotors ha confermato il prezzoa versionea Air aprendo nuove sezioni deldel moo. Sul mercato dal 2022. L'sarà disponibile negli Stati Uniti a partire da 77.400 dollari (circa 65 mila euro), che scendono a 69.900 dollari (circa 58.700 euro) grazie agli incentivi governativi. La variante entry levela berlina elettrica arriverà sul mercato all'inizio del 2022, preceduta dalla Dream Edition di lancio e dagli allestimenti Touring e Grand Touring, con prezzi che possono raggiungere quota 161.500 dollari (circa 135.700 euro). L'. LaAir...

HDmotori : Lucid Air, il modello base si chiama Air Pure - AutoElettrica : Tesla Model S e Lucid Air, il derby dell'autonomia: Queste le tappe di una sfida che ha un certo peso per il presti… - AutoElettrica : Tesla Model S Long Range, autonomia a 658 km. La sfida con Lucid Air: Una serie di botta e risposta, per accaparrar… - gigibeltrame : Tesla contro Lucid Air: nuovo incremento di autonomia per la Model S #digilosofia - HDmotori : RT @HDmotori: Tesla migliora ancora l'autonomia della Model S -