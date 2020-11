Le colpe (e le attenuanti) di Bianca Guaccero per quel tutorial sessista (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ci sono momenti televisivi che fanno pena e poi ci sono momenti televisivi che fanno pena e capitano pure nei momenti più sbagliati. Ecco, il tutorial su come una donna dovrebbe fare la spesa entra a pieno titolo nel secondo caso, perché quella gag sarebbe già stata una schifezza da sola, ma è pure capitata a ridosso della giornata contro la violenza sulle donne e non so voi, ma io ho sentito che è stato violentato un mio diritto fondamentale: quello di andare a fare la spesa vestita conciata una cenciarola e di non sentirmi a disagio con me stessa e l’universo. Tralasciando l’ironia, la vera domanda è: chi ha potuto pensare che nell’anno 2020 si potesse proporre un tutorial così vetusto e ridicolo senza finire nel tritacarne dell’indignazione social e non solo social? Indignazione tra l’altro legittima, perché ... Leggi su tpi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ci sono momenti televisivi che fanno pena e poi ci sono momenti televisivi che fanno pena e capitano pure nei momenti più sbagliati. Ecco, ilsu come una donna dovrebbe fare la spesa entra a pieno titolo nel secondo caso, perchéla gag sarebbe già stata una schifezza da sola, ma è pure capitata a ridosso della giornata contro la violenza sulle donne e non so voi, ma io ho sentito che è stato violentato un mio diritto fondamentale:lo di andare a fare la spesa vestita conciata una cenciarola e di non sentirmi a disagio con me stessa e l’universo. Tralasciando l’ironia, la vera domanda è: chi ha potuto pensare che nell’anno 2020 si potesse proporre uncosì vetusto e ridicolo senza finire nel tritacarne dell’indignazione social e non solo social? Indignazione tra l’altro legittima, perché ...

martybotta04 : RT @dreaminhogvarts: N.B. prima che arrivino a scassare: non sto dicendo che Dybala sia esente da 'colpe', metto tra virgolette perché ci s… - MartinaC1203 : RT @dreaminhogvarts: N.B. prima che arrivino a scassare: non sto dicendo che Dybala sia esente da 'colpe', metto tra virgolette perché ci s… - dreaminhogvarts : N.B. prima che arrivino a scassare: non sto dicendo che Dybala sia esente da 'colpe', metto tra virgolette perché c… - ForfaitMarcello : @LucaBizzarri Non è colpa della droga ma è colpa mia se mi drogo. Ergo, se mi drogo e faccio qualche stronzata mi p… - GraziosoI : @Marcello_Fsc tutto quello che volete e tutte le attenuanti. Ma vi prego. Non parlate come se fosse la prima volta… -