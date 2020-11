Gessica Notaro pubblica foto dell’aggressione: “Non abbiate paura” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Gessica Notaro è una delle sopravvissute alla violenza maschile. In occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne ha condiviso le sue foto. “Ci siamo. Finalmente è arrivato il momento di mostrarvi tutto. Senza filtri, senza timore. Sono passati quasi quattro anni da quel giorno e proprio in questo periodo stavo ultimando il mio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 25 novembre 2020)è una delle sopravvissute alla violenza maschile. In occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne ha condiviso le sue. “Ci siamo. Finalmente è arrivato il momento di mostrarvi tutto. Senza filtri, senza timore. Sono passati quasi quattro anni da quel giorno e proprio in questo periodo stavo ultimando il mio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

