Centrodestra e Morra riflettano: l’Antimafia non si può fermare (Di mercoledì 25 novembre 2020) La scelta del Centrodestra di non partecipare ai lavori della Commissione Parlamentare Antimafia, per protestare contro le dichiarazioni del presidente Morra, certamente improvvide e sbagliate sui calabresi e sulla compianta Jole Santelli, merita alcune riflessioni. Occorre guardare agli effetti che quella scelta può avere sul funzionamento di una Istituzione che ha storicamente, in oltre 50 anni di vita, rappresentato un punto di riferimento fondamentale per la lotta alle mafie. Se è legittima e giustificata la protesta del Centrodestra, non credo lo sia la scelta del boicottaggio che, peraltro, Forza Italia già attuò nella scorsa legislatura contro Rosy Bindi. Non lo è perché è evidente che così non si colpisce o si penalizza soltanto il presidente, ma si mina e si interrompe il lavoro della Commissione stessa. Aggiungo che, e su ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) La scelta deldi non partecipare ai lavori della Commissione Parlamentare Antimafia, per protestare contro le dichiarazioni del presidente, certamente improvvide e sbagliate sui calabresi e sulla compianta Jole Santelli, merita alcune riflessioni. Occorre guardare agli effetti che quella scelta può avere sul funzionamento di una Istituzione che ha storicamente, in oltre 50 anni di vita, rappresentato un punto di riferimento fondamentale per la lotta alle mafie. Se è legittima e giustificata la protesta del, non credo lo sia la scelta del boicottaggio che, peraltro, Forza Italia già attuò nella scorsa legislatura contro Rosy Bindi. Non lo è perché è evidente che così non si colpisce o si penalizza soltanto il presidente, ma si mina e si interrompe il lavoro della Commissione stessa. Aggiungo che, e su ...

