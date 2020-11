Affari Tuoi – Viva gli sposi: Carlo Conti cambia formula. Per lui, un pavido prime time breve (Di mercoledì 25 novembre 2020) Carlo Conti Una nuova formula per Affari Tuoi. Un restyling vero e proprio in vista del grande ritorno, a tre anni dall’ultima messa in onda. Il game show di Rai1, come noto, riapparirà sugli schermi con la conduzione di Carlo Conti e soprattutto con una collocazione d’eccellenza. La trasmissione approderà infatti in prime time al sabato in forma rivisitata: i protagonisti infatti saranno delle coppie di futuri sposi. «Viva gli sposi» è proprio il sottotitolo scelto per il reboot condotto da Carlo Conti, ad indicare la specificità dei concorrenti. Quanto alla formula, ecco le principali novità: i vip sostituiranno le regioni (alle ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 25 novembre 2020)Una nuovaper. Un restyling vero e proprio in vista del grande ritorno, a tre anni dall’ultima messa in onda. Il game show di Rai1, come noto, riapparirà sugli schermi con la conduzione die soprattutto con una collocazione d’eccellenza. La trasmissione approderà infatti inal sabato in forma rivisitata: i protagonisti infatti saranno delle coppie di futuri. «gli» è proprio il sottotitolo scelto per il reboot condotto da, ad indicare la specificità dei concorrenti. Quanto alla, ecco le principali novità: i vip sostituiranno le regioni (alle ...

